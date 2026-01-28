Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
«Новая сила российской сцены Counter-Strike»: OverDrive — о PARIVISION
Комментарии

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков высоко оценил прогресс команды PARIVISION после её победы на турнире BLAST Bounty Winter 2026.

Бирюков провёл прямое сравнение PARIVISION с Virtus.pro, отметив, что первая организация смогла грамотно распорядиться ресурсами и построить чемпионский состав.

Грубо говоря, PARIVISION — это Virtus.pro здорового мозга. В ней проведены правильные замены, правильный капитан, правильный тренер — и всё работает. [...] Virtus.pro только на два трансфера потратила 3 млн. Тоже поняла, к чему надо идти, но было слишком поздно. В результате PARIVISION просто заняла место Virtus.pro.

Также OverDrive отдельно выделил заслуги капитана Джами Jame Али, назвав его камбэк на тир-1 уровень «лучшим возвращением». По мнению инсайдера, достижение Jame превосходит даже успех Кирилла Boombl4 Михайлова.

Напомним, 25 января PARIVISION сенсационно выиграла финал BLAST Bounty Winter 2026, разгромив Team Falcons со счётом 3:0.

Сенсационная победа PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 и разгром Team Spirit
