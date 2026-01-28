«Приятный сюрприз»: зрители хвалят сериал «Чудо-человек» от Marvel

28 января состоялась премьера мини-сериала «Чудо-человек» — нового супергеройского шоу студии Marvel. Многие зрители уже посмотрели проект высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 89% свежести.

Зрители хвалят сериал за необычную историю, которая делает новый проект Marvel более душевным, чем предыдущие шоу и фильмы студии. Особенно выделяют игру главных актёров, химия которых помогла создать интересных персонажей. Ругают «Чудо-человека» за слишком скучный юмор.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про мини-сериал «Чудо-человек»:

Приятный сюрприз. Химия между Яхьей Абдул-Матином II и Беном Кингсли делает этот сериал про Голливуд очень хорошим. Такой эффект также достигается благодаря неспешному развитию сюжета, которое гораздо лучше, чем в тех же «Громовержцах».

Со времён «Ванда/Вижн» Marvel не чувствовала такой творческой свободы. В этом сериале избегается космическая тема, он рассказывает небольшую историю, но с большим сердцем.

Учитывая тот халтурный контент киновселенной Marvel, который мы получаем в последнее время, даже если рассматривать «Чудо-человека» отдельно, это явный шаг в правильном направлении.

Освежающий глоток свежего воздуха для киновселенной Marvel. Однако общее впечатление от сериала не оставляет ощущения чуда.

«Чудо-человек» неплох, но кажется не таким уж и важным для просмотра. Трудно не сравнивать его с сериалом «Киностудия», который представляет собой более качественную сатиру на шоу-бизнес, с более интересными персонажами и смешными шутками.

«Чудо-человек» рассказывает о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии. Все восемь серий уже доступны на стриминговом сервисе Disney+.