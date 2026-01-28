Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Мире танков» стартовал большой ивент с онлайн-шутером Stalcraft X

В «Мире танков» стартовал большой ивент с онлайн-шутером Stalcraft X
Комментарии

Компания «Леста Игры» сообщила о старте коллаборации популярных онлайн-игр «Мир танков» и Stalcraft X. Событие уже доступно в игре с 28 декабря.

Так, с началом коллаборации в «Мире танков» появился боевой пропуск, который вдохновлён вселенной Stalcraft. Игрокам доступны новые члены экипажа: Искатель, Шухер, Фура и Панк. Главной наградой события станет британский тяжёлый танк Captain восьмого уровня в стилистике онлайн-шутера. Событие продлится до 11 февраля.

Заключительным этапом коллаборации станет событие, посвящённое танкам, но уже в самом Stalcraft X. Оно стартует весной 2026 года. В игре появятся машины из «Мира танков» и другие тематические вещи, включая новые артефакты. Детали ивента станут известны позднее.

Материалы по теме
5 самых мощных премов восьмого уровня в «Мире танков» — рейтинг 2026 года
5 самых мощных премов восьмого уровня в «Мире танков» — рейтинг 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android