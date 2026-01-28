В «Мире танков» стартовал большой ивент с онлайн-шутером Stalcraft X

Компания «Леста Игры» сообщила о старте коллаборации популярных онлайн-игр «Мир танков» и Stalcraft X. Событие уже доступно в игре с 28 декабря.

Так, с началом коллаборации в «Мире танков» появился боевой пропуск, который вдохновлён вселенной Stalcraft. Игрокам доступны новые члены экипажа: Искатель, Шухер, Фура и Панк. Главной наградой события станет британский тяжёлый танк Captain восьмого уровня в стилистике онлайн-шутера. Событие продлится до 11 февраля.

Заключительным этапом коллаборации станет событие, посвящённое танкам, но уже в самом Stalcraft X. Оно стартует весной 2026 года. В игре появятся машины из «Мира танков» и другие тематические вещи, включая новые артефакты. Детали ивента станут известны позднее.