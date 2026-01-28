Второй сезон «Криминального прошлого» от Apple стартует 22 апреля — первые кадры

Компания Apple представила первые кадры второго сезона сериала «Криминальное прошлое». Второй сезон детективного шоу стартует 22 апреля на стриминговом сервисе Apple TV.

Фото: Apple

Действие шоу разворачиваются в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой — стремится защитить своё прошлое расследование. Во втором сезоне им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

Главные роли вновь исполнят Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Торчвуд»). Первый сезон «Криминального прошлого» вышел в 2024 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7,1 балла из 10.