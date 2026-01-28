Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шутер Highguard теперь недоступен в российском Steam

Шутер Highguard теперь недоступен в российском Steam
Комментарии

26 января состоялся релиз сетевого шутера от студии Wildlight Entertainment под названием Highguard. Спустя два дня игра перестала быть доступна для российских аккаунтов Steam.

Фото: Valve

Что стало причиной закрытия доступа в российском регионе, пока неизвестно — изначально проект запускался у пользователей из РФ. При этом, у шутера с самого начала не было русской локализации.

Highguard — это командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Проект представили на церемонии The Game Awards 2025 — тогда шутер столкнулся с обильной критикой из-за того, что он стал закрывающим анонсом всего ивента. Ведущий Джефф Кили лично поручился за проект и не раз отмечал, что Highguard удивит игроков на релизе.

Игра от бывших авторов Titanfall и Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.

О другой популярной видеоигре:
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android