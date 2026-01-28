Шутер Highguard теперь недоступен в российском Steam

26 января состоялся релиз сетевого шутера от студии Wildlight Entertainment под названием Highguard. Спустя два дня игра перестала быть доступна для российских аккаунтов Steam.

Фото: Valve

Что стало причиной закрытия доступа в российском регионе, пока неизвестно — изначально проект запускался у пользователей из РФ. При этом, у шутера с самого начала не было русской локализации.

Highguard — это командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Проект представили на церемонии The Game Awards 2025 — тогда шутер столкнулся с обильной критикой из-за того, что он стал закрывающим анонсом всего ивента. Ведущий Джефф Кили лично поручился за проект и не раз отмечал, что Highguard удивит игроков на релизе.

Игра от бывших авторов Titanfall и Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.