IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Стало известно состояние Брюса Уиллиса — он не осознаёт свою деменцию

Комментарии

На подкасте The Unexpected Journey гостем стала Эмма Хемминг Уиллис — жена актёра Брюса Уиллиса. Она рассказала о состоянии здоровья супруга.

По словам Эммы, культовый артист не знает, что у него деменция — и она рада этому. Женщина заявила, что люди с такой болезнью считают происходящее нормой и не испытывают из-за этого дискомфорта.

Брюс не знает, что у него деменция. Думаю, люди с такой болезнью считают происходящее нормой. Есть такое неврологическое состояние, которое сопровождает лобно-височную деменцию и другие виды деменции, — анозогнозия, когда мозг не может понять, что с ним происходит. Он никогда не связывал воедино факты, что у него это заболевание. Я очень рада этому. Я очень рада, что он об этом не знает.

Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию в 2020 году — из-за заболевания у него возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. С тех пор состояние культового артиста постепенно ухудшается: он начал забывать своих самых близких родственников и постепенно теряет способность вести связную речь.

Комментарии
