Первый кадр перезапуска мультсериала «Паровозик Томас и его друзья» — выход осенью

Компания Mattel представила первый кадр перезапуска знаменитого мультсериала «Паровозик Томас и его друзья». Премьера нового шоу состоится осенью 2026 года.

Фото: Mattel

Подробности сюжета проекта пока неизвестны. В Mattel заявили, что обновили дизайн главного героя, чтобы он «соответствовал потребностям современных детей».

Паровозик Томас изначально был персонажем из одноимённой серии детских книг, выходивших в 1945 году. Большую популярность он приобрёл из-за британского мультсериала «Паровозик Томас и его друзья» — он стартовал в 1984 году и выходил вплоть до 2021-го. За время существования проекта в нём приняли участие множество различных звёзд: рассказчиком выступал барабанщик культовой группы The Beatles Ринго Старр, а в шоу появлялись Пирс Броснан («Гангстерленд»), Джордж Карлин («Догма») и Алек Болдуин («Отступники»).

