В феврале в PS Plus подарят Subnautica: Below Zero, Ace Combat 7 и ещё две игры

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в феврале 2026 года. Все игры можно будет забрать с 3 февраля.

В этот раз геймеров ждут два хита — выживач Subnautica: Below Zero и авиасимулятор Ace Combat 7: Skies Unknown от Capcom. Всего в этот раз игрокам раздадут четыре проекта.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в феврале 2026 года

Undisputed — симулятор бокса с более чем 70 бойцами

— симулятор бокса с более чем 70 бойцами Subnautica: Below Zero — выживач от студии Unknown Worlds про жизнь в ледяной воде

— выживач от студии Unknown Worlds про жизнь в ледяной воде Ultros — научно-фантастический экшен от одного из авторов Hotline Miami

— научно-фантастический экшен от одного из авторов Hotline Miami Ace Combat 7: Skies Unknown — седьмая номерная часть культовой серии авиасимуляторов от Capcom.