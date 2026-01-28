Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Бесплатные игры PS Plus Essential на февраль 2026 — Subnautica: Below Zero, Ace Combat 7, Ultros и Undisputed

В феврале в PS Plus подарят Subnautica: Below Zero, Ace Combat 7 и ещё две игры
Комментарии

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в феврале 2026 года. Все игры можно будет забрать с 3 февраля.

В этот раз геймеров ждут два хита — выживач Subnautica: Below Zero и авиасимулятор Ace Combat 7: Skies Unknown от Capcom. Всего в этот раз игрокам раздадут четыре проекта.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в феврале 2026 года

  • Undisputed — симулятор бокса с более чем 70 бойцами
  • Subnautica: Below Zero — выживач от студии Unknown Worlds про жизнь в ледяной воде
  • Ultros — научно-фантастический экшен от одного из авторов Hotline Miami
  • Ace Combat 7: Skies Unknown — седьмая номерная часть культовой серии авиасимуляторов от Capcom.
