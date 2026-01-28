Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ана де Армас сыграет в триллере Sweat от режиссёра «Аферистки»

Ана де Армас сыграет в триллере Sweat от режиссёра «Аферистки»
Комментарии

Кинокомпания AGC Studios сообщила о производстве фильма Sweat («Пот»). Съёмки психологического триллера стартуют 30 марта. Дата выхода картины в мировом прокате пока неизвестна.

Лента выступит ремейком польского фильма Магнуса фон Хорна «Красотка». Картина расскажет о фитнес-тренере Эмме Кент, которая хочет стать такой же успешной, как звезда социальных сетей Кэт Хайбрук. Как только девушка встречается с кумиром, их жизни начинают рушиться.

Главную роль сыграет звезда фильмов «Достать ножи» и «Балерина» Ана де Армас. Режиссёром выступит
Дж. Блэйксон — автор таких картин, как «Аферистка» и «5-я волна».

О самых ожидаемых фильмах:
Самые ожидаемые фильмы 2026 года
Рейтинг
Самые ожидаемые фильмы 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android