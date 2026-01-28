Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BC.Game с s1mple выиграла Legacy на IEM Krakow 2026 по CS 2

BC.Game с s1mple выиграла Legacy на IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии

BC.Game успешно начала выступление в стадии Play-In турнира IEM Krakow 2026. В стартовом матче команда Александра s1mple Костылева обыграла бразильский состав Legacy со счётом 2:0.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Плей-ин. Раунд 1 (верхняя сетка)
28 января 2026, среда. 18:00 МСК
Legacy
Окончен
0 : 2
BC.Game Esports

Первая карта Overpass началась для фаворита неудачно: после первой половины BC.Game уступала 2:10. Однако ростер сумел совершить камбэк и вырвать победу в овертаймах — 16:13. На второй карте Inferno преимущество было подавляющим: соперника разгромили со счётом 13:1.

Ярким моментом встречи стал финальный раунд, в котором s1mple выиграл клатч в ситуации 1 против 4. Для легендарного снайпера это первый подобный хайлайт на LAN-турнирах с IEM Cologne 2022.

Победа позволила BC.Game пройти дальше по верхней сетке квалификации. Legacy продолжит борьбу в нижней части турнирной таблицы. Стадия Play-In проходит с 28 по 30 января в Кракове, а основная часть ивента стартует 31 января.

Материалы по теме
PARIVISION обыграла HEROIC на старте IEM Krakow по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android