Трейлер второго сезона сериала «Рай» — премьера 23 февраля

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер второго сезона сериала «Рай». Премьера продолжения фантастического проекта состоится 23 февраля — в этот день выйдут сразу три серии.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Сюжет второго сезона будет разворачиваться сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли, чтобы найти свою жену. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

Главные роли в сериале вновь сыграли Стерлинг К. Браун («Маршалл»), Джулианна Николсон («Тоня против всех») и Джеймс Марсден («Люди Икс»). К ним в продолжении присоединилась Шейлин Вудли («Дивергент»), которая сыграет одну из выживших после глобальной катастрофы.