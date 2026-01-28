Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом 2025 года в США

«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом 2025 года в США
Комментарии

Аналитическая компания Nielsen представила данные о мультфильме «Кей-поп-охотницы на демонов». В 2025 году картина достигла 20,5 млрд минут просмотра только в США.

Таким образом, лента стала самой просматриваемой в 2025 году. Второе место с 9,4 млрд минут просмотра занимает мультфильм Disney «Моана 2». В августе «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным фильмом стримингового сервиса Netflix. Ранее сообщалось, что общее количество просмотров анимационной картины по всему миру достигло 500 млн зрителей.

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня 2025 года. Сюжет анимационной ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Авторы также анонсировали продолжение ленты.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android