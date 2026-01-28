Объявлены детали турнира по Dota 2 на Esports Nations Cup 2026

Организаторы Esports Nations Cup 2026 раскрыли формат проведения соревнований по Dota 2.

Турнир пройдёт со 2 по 8 ноября. Участие в нём примут 32 национальные команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,5 млн.

Чемпионат будет разделён на два этапа. В групповой стадии команды распределят на четыре группы по восемь коллективов, матчи пройдут по круговой системе в формате best-of-1. 16 лучших сборных выйдут в плей-офф (single-elimination). Все встречи решающей стадии, кроме гранд-финала, будут сыграны до двух побед, а финал — до трёх.

Половину участников (16 сборных) определят на основе национального рейтинга, который формируется из суммы очков пяти лучших игроков страны. Баллы начисляются за успехи киберспортсменов в клубных соревнованиях в период с 8 июня 2025 по 7 июня 2026 года. Ещё 14 слотов разыграют через региональные онлайн-квалификации, запланированные на июнь-июль.

Спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в Esports Nations Cup 2026, но с ограничениями: они не смогут использовать национальную символику и выступать в командных дисциплинах, за исключением индивидуальных дуэлей 1 на 1.