16:00 Мск
Права на адаптацию аниме-франшизы «Гандам» выкупил Netflix

В Deadline сообщили, что права на аниме-франшизу «Гандам» выкупил Netflix. Среди всех стримингов фильм покажут именно в нём.

Ведущую роль исполнит Сидни Суини. Подробности о роли, которую играет актриса, пока держатся в секрете, как и сюжет фильма. Режиссёром и сценаристом выступит Джим Микл, шоураннер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».

«Гандам» — научно-фантастическая франшиза с мехами, в которой основное место занимают гигантские боевые роботы. Это мультимедийная франшиза, которая началась с аниме-сериала «Мобильный воин Гандам» в 1979 году. Весной 2021 года Legendary Entertainment объявила о работе над фильмом «Гандам».

