Появились новые кадры «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в главной роли

Журнал ELLE предоставил свежие кадры сериала «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в главной роли. На них можно увидеть героиню Фаннинг, а также Николь Кидман и других актёров и персонажей.

Это экранизация одноимённого романа Руфи Торп. Двадцатилетняя мать-одиночка Марго Милле заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать денег. Благодаря советам своего отца, профессионального рестлера, она становится невероятно популярной.

Новые кадры сериала «У Марго проблемы с деньгами»

Фото: ELLE

Фото: ELLE

Фото: ELLE

Фото: ELLE

Фото: ELLE

Фото: ELLE

«У Марго проблемы с деньгами» стартует 15 апреля на Apple TV. В шоу также снялись Мишель Пфайффер, Ник Офферман и другие.