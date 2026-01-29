Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 2. Стрим А
16:00 Мск
Появились новые кадры «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в главной роли

Комментарии

Журнал ELLE предоставил свежие кадры сериала «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в главной роли. На них можно увидеть героиню Фаннинг, а также Николь Кидман и других актёров и персонажей.

Это экранизация одноимённого романа Руфи Торп. Двадцатилетняя мать-одиночка Марго Милле заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать денег. Благодаря советам своего отца, профессионального рестлера, она становится невероятно популярной.

Новые кадры сериала «У Марго проблемы с деньгами»

«У Марго проблемы с деньгами» стартует 15 апреля на Apple TV. В шоу также снялись Мишель Пфайффер, Ник Офферман и другие.

