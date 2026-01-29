Пол Дано впервые высказался про то, как Квентин Тарантино раскритиковал его

В декабре 2025 году режиссёр Квентин Тарантино жёстко прошёлся по Полу Дано и раскритиковал его актёрские навыки. Постановщик назвал Дано «самым слабым актёром в киноиндустрии».

После этого многие представители индустрии вступились за Пола, но сам актёр никак не реагировал на слова Тарантино. Так было до сих пор — недавно Пол всё же сделал это и поблагодарил всех, кто его поддержал.

Это было очень мило. Я невероятно благодарен всему миру за то, что он заступился за меня и мне не пришлось это делать самому.

Конкретно Тарантино критиковал Дано за его роль в «Нефти», которую, как отмечал режиссёр, мог куда лучше сыграть Остин Батлер.