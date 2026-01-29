Скидки
«Я усвоил урок»: Ченнинг Татум — о возвращении Криса Эванса в «Мстителях: Судный день»

«Я усвоил урок»: Ченнинг Татум — о возвращении Криса Эванса в «Мстителях: Судный день»
В недавнем интервью Ченнинга Татума, который сыграет в «Мстителях: Судный день» Гамбита, попросили поделиться подробностями возвращения к своей роли Криса Эванса. Актёр отказался давать какие-либо комментарии.

По словам Татума, он уже усвоил урок, поэтому раскрывать что-либо преждевременно больше не будет, поскольку из-за этого могут быть последствия.

Я не знаю, о чём вы говорите… если я скажу что-нибудь, кроме: «Я не знаю, о чём вы говорите», найдётся кто-нибудь, кто засунет меня в чёрный мешок и бросит в машину… я усвоил урок».

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 17 декабря. Фильм сняли братья Руссо.

