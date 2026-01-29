Скидки
Вышла первая половина четвёртого сезона сериала «Бриджертоны»

Вышла первая половина четвёртого сезона сериала «Бриджертоны»
Сегодня на Netflix выпустили первую половину четвёртого сезона сериала «Бриджертоны», состоящую из первых четырёх эпизодов.

Продолжение «Бриджертонов» посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. Проект также получил спин-офф — «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».

Вторая часть нового сезона, в которую тоже войдут четыре серии, выйдет 26 февраля.

