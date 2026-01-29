Скидки
Режиссёр «Человека-паука: Совершенно новый день» в восторге от игры Тома Холланда в фильме

Режиссёр «Человека-паука: Совершенно новый день» в восторге от игры Тома Холланда в фильме
Дестин Дэниел Креттон, снявший «Человека-паука: Совершенно новый день», отметил, что остался под впечатлением от актёрской игры Тома Холланда.

По словам постановщика, ему не терпится увидеть, когда люди смогут посмотреть кино и оценить перфоманс Холланда.

Я очень рад, что все увидят Тома Холланда в этом фильме, потому что он просто потрясающе сыграл. Его игра невероятна. Он затронул такие грани… что, я думаю, люди почувствуют сильную эмоциональную связь с теми моментами, которые мы исследуем.

Кинокомикс должен выйти в прокат 31 июля. В его актёрский состав вошли Марк Руффало, Сэди Синк, Джон Бернтал и ряд других новых лиц.

