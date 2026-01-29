Скидки
Гильермо дель Торо работает над расширенной версией «Франкенштейна»

Режиссёр Гильермо дель Торо подтвердил, что в работе находится расширенная версия «Франкенштейна», его главного фильма за последнее десятилетие.

Сообщается, что эта версия предназначена для фанатов, которые хотят увидеть фильм в полном объёме. Пока неизвестно, где она будет доступна, но в будущем такая версия точно выйдет.

Картина рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. «Франкенштейн» стал второй режиссёрской работой дель Торо для стримингового сервиса после анимационного проекта 2022 года «Пиноккио», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

