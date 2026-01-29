Расписание второго дня IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2
В четверг, 29 января, в Польше продолжится предварительная стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2. 24 лучшие команды по VRS-рейтингу ведут борьбу за престижный титул и $ 1 млн.
Сегодня пройдут шесть матчей: в верхней сетке команды сразятся за выход во второй этап, а в нижней пройдёт борьба за то, чтобы избежать вылета. Все серии — в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на четверг, 29 января:
- 16:00. Верхняя сетка, Aurora Gaming (Турция) — PARIVISION (Россия);
- 16:00. Нижняя сетка, paiN Gaming (Бразилия) — B8 (Украина);
- 18:30. Верхняя сетка, BC.Game (Португалия) — 3DMAX (Франция);
- 18:30. Нижняя сетка, Ninjas in Pyjamas (Европа) — Passion (Северная Америка);
- 21:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Европа) — G2 (Европа);
- 21:00. Нижняя сетка, Legacy (Бразилия) — FUT Esports (Бразилия).
Astralis, NRG, GamerLegion и HEROIC сыграют свои вторые матчи завтра, 30 января.
Комментарии