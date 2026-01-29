Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 2. Стрим А
16:00 Мск
Расписание игр IEM Krakow 2026 по CS 2 на четверг, 29 января

Расписание второго дня IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2
Комментарии

В четверг, 29 января, в Польше продолжится предварительная стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2. 24 лучшие команды по VRS-рейтингу ведут борьбу за престижный титул и $ 1 млн.

Сегодня пройдут шесть матчей: в верхней сетке команды сразятся за выход во второй этап, а в нижней пройдёт борьба за то, чтобы избежать вылета. Все серии — в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на четверг, 29 января:

  • 16:00. Верхняя сетка, Aurora Gaming (Турция) — PARIVISION (Россия);
  • 16:00. Нижняя сетка, paiN Gaming (Бразилия) — B8 (Украина);
  • 18:30. Верхняя сетка, BC.Game (Португалия) — 3DMAX (Франция);
  • 18:30. Нижняя сетка, Ninjas in Pyjamas (Европа) — Passion (Северная Америка);
  • 21:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Европа) — G2 (Европа);
  • 21:00. Нижняя сетка, Legacy (Бразилия) — FUT Esports (Бразилия).

Astralis, NRG, GamerLegion и HEROIC сыграют свои вторые матчи завтра, 30 января.

Видео
BC.Game с s1mple выиграла Legacy на IEM Krakow 2026 по CS 2
