Матч-центр:

Объявлен актёр на роль Эрета во второй части экранизации «Как приручить дракона»
По данным The Hollywood Reporter, Эрета, сына Эрета во второй части экранизации «Как приручить дракона», сыграет Фил Данстер. Актёр наиболее известен по «Теду Лассо».

«Как приручить дракона 2» выступит ремейком одноимённого мультфильма студии DreamWorks. События ленты развернутся спустя пять лет после финала первой части, а одну из важнейших ролей в фильме сыграет мама главного героя. Кто воплотит персонажа на большом экране, пока неизвестно.

К главным ролям в проекте вернулись Мэйсон Темз и Нико Паркер, исполнившие их в первом фильме. Премьера картины состоится 11 июня 2027 года. Первая часть вышла в 2025 году.

