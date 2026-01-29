В кинотеатрах России начались показы комедии «Папа может» с Александром Реввой

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы комедийного фильма «Папа может» с Александром Реввой в ключевой роли.

Сюжет картины рассказывает историю беспечного отца большого семейства, который впервые остаётся один на один с домашними делами и неуправляемыми детьми, потому что жена взяла внезапный отпуск и улетела на Мальдивы. 10 дней наедине с хозяйством и детьми перевернут его мир с ног на голову: герою предстоит пройти родительский экспресс-курс и осознать, что быть «хорошим папой» — настоящий талант, требующий терпения и большого сердца.

В фильме также снялись Глафира Тарханова, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виталия Корниенко, Данила Якушев, Никита Конкин, Елена Балабанова и другие. Режиссёром картины выступил Дмитрий Суворов.