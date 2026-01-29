Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 2. Стрим А
«Они были настоящими офицерами спорта». Егор Бероев — о советских футболистах

Сегодня прошла премьера фильма «Золотой дубль», посвящённый легендарному Никите Симоняну и одному из главных достижений в истории советского футбола.

Актёр Егор Бероев, принявший участие в проекте, рассказал «Чемпионату» о личных впечатлениях от общения с Никитой Павловичем и о том, почему сегодня особенно важно помнить масштаб тех людей и побед.

По словам Бероева, современному зрителю всё сложнее чувствовать глубину и значимость подобных фигур.

Мы привыкли мыслить короткими рилсовыми категориями, однако нужно себя нагружать. Никита Павлович — часть настоящего. В его жизни наша история, наш культурный код.

Отдельно Бероев подчеркнул символическое значение Кубка СССР и эпохи, в которой футболисты играли не за контракты, а за идеалы.

И знаете, что самое важное? Футболисты играли не за деньги. Они играли за другие идеалы, за честь своей страны. Это сегодня футболисты играют за деньги, так что мне не хочется на них смотреть. А те люди были настоящими офицерами. Офицерами спорта!
