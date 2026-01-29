Фильмы «Начало», «Нечто» и «Суперсемейка» внесли в Национальный реестр США
Конгресс США провёл ежегодный отбор фильмов для внесения их в Национальный реестр страны. Теперь в библиотеке Конгресса появился ряд картин, которые имеют культурное, историческое или эстетическое значение для американского наследия. Всего в реестре содержится 925 фильмов.
Так, в 2025 году в реестре оказались культовый фильм «Начало» Кристофера Нолана, мультфильм «Суперсемейка» и драмеди «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли. Кроме того, в список добавили знаменитый хоррор «Нечто» Джона Карпентера.
Фильмы, внесённые в Национальный реестр США в 2025 году
- «Бродяга и собака» (1896)
- «Клятва меча» (1914)
- «Девушка из Макмиллана» (1916)
- «Леди» (1925)
- «Воробушки» (1926)
- «Десять ночей в трактире» (1926)
- «Светлое рождество» (1954)
- «Высшее общество» (1956)
- «Бруклинский мост» (1981)
- «Скажите «Аминь», кто-нибудь» (1982)
- «Нечто» (1982)
- «Большое разочарование» (1983)
- «Парень-каратист» (1984)
- «Доблесть» (1989)
- «Филадельфия» (1993)
- «Перед рассветом» (1995)
- «Бестолковые» (1995)
- «Шоу Трумана» (1998)
- «Фрида» (2002)
- «Часы» (2002)
- «Суперсемейка» (2004)
- «Разрушительная команда» (2008)
- «Начало» (2010)
- «История любви» (2011)
- «Отель «Гранд Будапешт» (2014).
