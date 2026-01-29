Скидки
Стартовал второй сезон сериала «Дети перемен»

29 января в онлайн-кинотеатрах Wink и Start стартовал второй сезон сериала «Дети перемен». Для просмотра доступен первый эпизод продолжения шоу.

События проекта вновь разворачиваются в 1990-х. В продолжении криминального сериала Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери.

К главным ролям вернулись Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд»), Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Сергей Гилёв («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Всего во второй сезон войдёт восемь серий.

Как смотреть продолжение «Детей перемен»:
Расписание выхода 2-го сезона сериала «Дети перемен»
