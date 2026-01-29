Скидки
«Театр мешает кино, если актёр не умеет существовать на экране»: Егор Бероев — про актёров

«Театр мешает кино, если актёр не умеет существовать на экране»: Егор Бероев — про актёров
Актёр Егор Бероев, сыгравший Никиту Симоняна в фильме «Золотой дубль», рассказал «Чемпионату» о разнице между театральной и экранной игрой и о том, как театр формирует актёра.

По словам Бероева, театр — это особое пространство, где актёр служит искусству, но привычка к сценической игре иногда мешает правде на экране.

Если бы я дослужил в театре до своего возраста и пошёл бы в кино, то мне бы сказали: «Брат, ты уже староват для того, чтобы стать известным актёром». Есть очень хорошие театральные актёры, которые дослужились до больших ролей и известности в театральном обществе, но при этом остаются неизвестными широкой публике. К сожалению, театр зачастую мешает киноактёру. Он не даёт возможности выдержать правду в кадре. Потому что в театре они привыкли к другому пространству. Они переигрывают, а это не нужно.

Бероев подчеркнул, что его работа с мэтрами, такими как Олег Ефремов и Олег Табаков, дала уникальный опыт и багаж знаний, но путь к экранной правде требует отдельного подхода.

Я восхищаюсь актёрами, которые находят гармонию и действительно работают с чистым сердцем. Для зрителя они отдаются полностью, тратят нервы, силы и здоровье.
