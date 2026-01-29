Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 2. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Меня всё ещё любят». Мэттью Лиллард — о поддержке фанатов после критики Тарантино

«Меня всё ещё любят». Мэттью Лиллард — о поддержке фанатов после критики Тарантино
Комментарии

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у звезды хорроров «Крик» и «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лилларда. Он рассказал о реакции фанатов на то, как его раскритиковал культовый режиссёр Квентин Тарантино.

По словам артиста, он будто пережил собственные похороны — всё потому, что слишком много людей писали в соцсетях слова соболезнования и сопереживания. Лиллард заявил, что счастливы был читать все комментарии. Это помогло актёру понять, что его всё ещё любят.

Будто я пережил собственные похороны. Все эти письма с соболезнованиями в соцсетях — это так трогательно. А на самом деле мне довелось пережить всё это лично живым и здоровым. Не могу представить более прекрасной реакции на произошедшее. Я постоянно показываю эти сообщения своей жене, чтобы убедить её, что я достоин, люди всё ещё меня любят.

Квентин Тарантино негативно высказывался о многих актёрах, помимо Лилларда. До этого он раскритиковал Оуэна Уилсона («Полночь в Париже») и Пола Дано («Нефть»). После этого Мэттью Лиллард заявил, что слова режиссёра оказались для него унизительными.

Как критику Тарантино прокомментировал Пол Дано:
Пол Дано впервые высказался про то, как Квентин Тарантино раскритиковал его
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android