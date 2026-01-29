Amazon выпустит первый сезон «Фоллаута» на YouTube — уже доступно два эпизода

Компания Amazon начала выкладывать первый сезон сериала «Фоллаут» на YouTube. Первые два эпизода уже доступны для просмотра.

Фото: YouTube/Amazon

Теперь сериал можно смотреть на популярном видеохостинге, но только в английской озвучке. Каждый день Amazon будет добавлять по две серии на YouTube-канал Prime Video до 31 января, когда будут доступны все восемь эпизодов первого сезона. При этом они будут доступны на видеохостинге только до 11 февраля — после проект шоу уберут с площадки.

Судя по всему, Amazon пошла на такой ход, чтобы привлечь ещё больше аудитории ко второму сезону «Фоллаута», который сейчас выходит на стриминговом сервисе Prime Video. Для просмотра уже доступны семь серий продолжения — финал выйдет 4 февраля.