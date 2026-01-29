«Блогер — не профессия. Важно иметь своё дело». Егор Бероев — про детей-блогеров

Егор Бероев рассказал «Чемпионату» о важности иметь настоящую профессию и воспитания детей, которые должны обучаться разным вещам, а не гнаться только за популярностью в интернете. По его словам, блог может быть инструментом, но не заменой профессиональной деятельности.

Нужно донести до ребёнка, что блогер — это не профессия. Невозможно быть блогером в жизни. У меня тоже есть блог, но я не блогер. Я не буду называть себя блогером, потому что у меня есть профессия. У любого человека — пусть он конюх, сантехник, почтальон, айтишник или певец — может быть блог, даже очень успешный. Мы знаем интересные блоги от зоологов, фермеров, слесарей и плотников. Очень крутые блоги с миллионами подписчиков. Да, они блогеры, но у них есть профессия. Они рассказывают про своё дело. Мне кажется, это очень важно — иметь своё дело.

Актёр добавил, что важно, чтобы молодые люди понимали разницу между развлечением и трудом.

К примеру, я делю журналиста и блогера. Журналист может вести блог или не вести. Он может работать в чьём-то блоге. И при этом он останется журналистом.