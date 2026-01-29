Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 2. Стрим А
Историческая комедия «Волчок» вышла в онлайне

29 января состоялся цифровой релиз исторической комедии «Волчок». Картина уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Действие ленты разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета оказывается 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарёв, который бежит из Москвы в Нижний Новгород. Он спасается от убийц, подосланных его дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает кулачного бойца Волчка.

Главные роли в «Волчке» сыграли Евгений Ткачук («Роднина»), Марк-Малик Мурашкин («Хоккейные папы»), Юлия Хлынина («Лёд 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Смирнов — один из постановщиков сериала «Девушки с Макаровым».

