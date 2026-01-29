Скидки
«Современное кино разжёвывает котлетку и кладёт в рот зрителю». Взгляд Егора Бероева

Егор Бероев поделился с «Чемпионатом» своим мнением о современном кино. В первую очередь рассказал о том, почему зрителю важно выбирать фильмы, которые заставляют думать, а не которое за него «прожуёт» все смыслы, если такие хотя бы заложены в него.

Я люблю кино, над которым люди думают. Во время просмотра я хочу думать, а не жевать. Я образно говорю «жевать», потому что современное развлекательное кино разжёвывает котлетку и тёплую кладёт в рот, чтобы ты не напрягался. Быстро меняются кадры, всё ярко и напоминает длинную рекламу йогурта. Это не даёт пищи ни уму, ни сердцу.

Бероев отметил, что настоящее кино должно требовать усилий и включать эмоции зрителя.

Считаю, что человек, который хочет развиваться, должен смотреть кино, над которым нужно думать. Которое требует твоих усилий, подключения твоего сердца, твоей боли стать открытым и искренним перед экраном. Тогда ты двигаешься вперёд. Потому что иногда люди хотят замкнуться в коконе и не причинять себе боль. Если чувствуешь, если ты неравнодушен, это всегда больно. Ты сопереживаешь кому-то, ты беспокоишься за судьбу страны. А зачем? Это неприятно, это выводит из зоны комфорта

Бероев подчеркнул, что выбирает кино, которое не просто развлекает, а помогает зрителю расти и думать.

