Авторы Crimson Desert раскрыли открытый мир и сюжет игры в 15-минутном видео

Комментарии

Студия Pearl Abyss выпустила презентацию посвящённую их предстоящей видеоигре Crimson Desert. Видео об экшен-РПГ достуно на YouTube-канале разработчиков, с официальными русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Crimson Desert. Права на видео принадлежат Pearl Abyss.

Авторы рассказали об открытом мире игры — континенте Пайвел, разделённом на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами. Вся карта будет усеяна дополнительными заданиями, которые пользователи могут выполнять по своему желанию: от небольших историй, до освобождения замков.

Разработчики также раскрыли детали о главном герое Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он, вместе со своими товарищами, защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.

Герою необходимо отыскать всех выживших членов отряда и восстановить порядок. По мере прохождения к нему присоединятся два других персонажа, каждый из которых будет обладать уникальными способностями и навыками ведения боя.

Crimson Desert выйдет 19 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре будет русский перевод в виде субтитров.

