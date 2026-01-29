Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 2. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Меня вдохновил Хит Леджер». Джейкоб Элорди — о номинации на «Оскар» за «Франкенштейна»

«Меня вдохновил Хит Леджер». Джейкоб Элорди — о номинации на «Оскар» за «Франкенштейна»
Комментарии

На телевизионном шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» гостем стал знаменитый актёр Джейкоб Элорди. Он рассказал о своей номинации на премию «Оскар»-2026 за фильм «Франкенштейн».

По словам артиста, он мечтал получить номинацию из-за Хита Леджера, который посмертно выиграл награду в 28-летнем возрасте. Именно благодаря звезде «Тёмного рыцаря» Элорди понял, что тоже способен добиться признания от кииноакадемии.

Получить номинацию в 28 лет — это действительно было моей мечтой, особенно благодаря Хиту Леджеру. Он показал мне, что это возможно. Помню, когда я только начинал свою карьеру, думал, что к 28 годам этого не произойдет. Потребуется гораздо больше времени. А теперь мне 28 лет, и меня номинировали ровно через 18 лет после его смерти. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Хита Леджера за вдохновение, которое он мне подарил. Это действительно очень много значит для меня.

Джейкоб Элорди получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Именно в такой же категории Хит Леджер выиграл премию в 2009 году.

Все номинанты на «Оскар»-2026:
Стали известны все номинанты на «Оскар»-2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android