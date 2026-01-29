Скидки
«Брутально и весело»: критики высоко оценили боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом

30 января состоится мировая премьера фильма «Убежище» — нового боевика, с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 75% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за интересный экшен, который развлекает зрителя до самого конца фильма. Особенно выделяют Джейсона Стэйтема, называя его актёрскую игру более серьёзной, чем в предыдущих картинах. Ругают «Убежище» за слишком банальный сюжет, который вряд-ли сможет кого-то удивить.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Убежище»:

Приятно видеть, как Стэйтем пытается сыграть более серьёзного персонажа, не теряя при этом брутальный вид звезды боевиков, который многие ожидают от него.
«Убежище» — это история, снятая в типичном для Стэйтема стиле, но для поклонников его фильмов это настоящая пища для души. Как мясной рулет или горячий суп в холодный день, в стабильности его актёрской игры есть что-то успокаивающее.
Возможно, «Убежище» и не изобретает велосипед в плане сценарного мастерства или тематики, но всё это не имеет значения, когда зрелище настолько увлекательное и весёлое.
«Убежище» фильм среднего уровня. В нём есть серьёзные проблемы с темпом повествования и упущенные возможности, но когда он всё-таки удаётся, он начинает работать именно так, как вы хотите и ожидаете.
Невыразительный, неуклюжий и банальный боевик с мимолетным количеством напряжения и захватывающих моментов.

«Убежище» рассказывает об отшельнике и бывшем наёмном убийце Мэйсоне. Он спасает жизнь незнакомой девушки, после чего организация начинает вести за ним охоту. Теперь герою необходимо положить конец их злодеяниям, чтобы вернуться к спокойной жизни. Лента официально выйдет в российском прокате уже 5 февраля.

