Все новости
Windows 11 установили более 1 млрд пользователей

Компания Microsoft сообщила о росте популярности операционной системы Windows 11. Так, современную версию ОС установило более 1 млрд пользователей по всему миру.

По данным аналитиков, такого результата Windows 11 достигла за 1576 дней, что гораздо быстрее, чем у Windows 10 — 1706 дней. В октябре 2025 года Microsoft полностью прекратила поддержку предыдущей версии операционной системы.

Ранее американский производитель компьютеров Dell заявил, что около 500 млн компьютеров всё ещё работают на Windows 10. При этом, в мире существует столько же ПК, на которых Windows 11 не будет запускаться должным образом.

О производительности видеоигр на Windows:
Игры работают на Windows 11 лучше, чем на Windows 10 — тесты
