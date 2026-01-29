PARIVISION обыграла Aurora пробилась в групповой этап IEM Krakow 2026
PARIVISION одержала победу над Aurora Gaming в матче стадии Play-In на IEM Krakow 2026 по CS 2. Серия завершилась со счётом 2:1: команда выиграла Mirage (13-5), уступила на Anubis (5-13), а решающую карту Dust ll закрыла со счётом 13:4.
CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Плей-ин. Раунд 2 (верхняя сетка)
29 января 2026, четверг. 16:00 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 2
PARIVISION
Таким образом, коллектив Джами Jame Али вышел в групповой этап турнира.
Aurora Gaming под руководством Исмаилкана XANTARES Дурткардеса продолжит выступление в нижней сетке Play-In.
IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Кракове, Польша. В турнире принимают участие 24 команды, а общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Победитель чемпионата получит $ 400 тыс.
