Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 2. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION обыграла Aurora пробилась в групповой этап IEM Krakow 2026

PARIVISION обыграла Aurora пробилась в групповой этап IEM Krakow 2026
Комментарии

PARIVISION одержала победу над Aurora Gaming в матче стадии Play-In на IEM Krakow 2026 по CS 2. Серия завершилась со счётом 2:1: команда выиграла Mirage (13-5), уступила на Anubis (5-13), а решающую карту Dust ll закрыла со счётом 13:4.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Плей-ин. Раунд 2 (верхняя сетка)
29 января 2026, четверг. 16:00 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 2
PARIVISION

Таким образом, коллектив Джами Jame Али вышел в групповой этап турнира.
Aurora Gaming под руководством Исмаилкана XANTARES Дурткардеса продолжит выступление в нижней сетке Play-In.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Кракове, Польша. В турнире принимают участие 24 команды, а общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Победитель чемпионата получит $ 400 тыс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android