Chopper назвал главный фактор триумфа PARIVISION на BLAST Bounty Winter по CS 2

Запасной игрок Team Spirit Леонид chopper Вишняков прокомментировал победу PARIVISION на турнире BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2, отметив, что ключевую роль сыграла разница в готовности команд на старте сезона. По его словам, коллектив оказался лучше подготовлен, чем более статусные соперники, которые только набирают форму после паузы:

PARIVISION жёстко закрыла всех. Если подвести итог турнира, могу сказать одно: PARIVISION нужна была победа больше всех остальных, она была готова лучше всех. Это было видно в игровых моментах, а тир-1 команды вышли немного расхлябанными на старте сезона, и такое бывает часто. Последние два года это наглядно видно. Главное понимать, что тир-1 команды не плохие из-за этих решений, они, наоборот, красавцы. У них сложнее происходит выход из отпуска, чем у более слабых коллективов, если так будет не обидно кого-то назвать. Это связано с тем, что люди много играют и ставят цели на весь сезон. Уже есть много инвайтов и понимание, к какому турниру нужно подойти в хорошей форме, все гонятся за большими кубками.

PARIVISION уверенно прошла турнирную дистанцию, уступив лишь одну карту из 12 возможных. В гранд-финале команда без шансов обыграла Falcons со счётом 3:0. Этот успех позволил PV укрепить позиции в топе рейтинга Valve и громко заявить о себе на международной сцене.

