Windows 11 обещают значительно улучшить для всех

Издание The Verge сообщило, что компания Microsoft работает над исправлением ошибок операционной системы Windows 11. По данным СМИ, разработчики обещают решить проблемы с ОС в ближайшем будущем.

Так, Microsoft перенаправляет своих инженеров на срочное устранение ошибок, связанных с производительностью системы. Кроме того, разработчики исправят тёмный режим в ОС, улучшат стабильность драйверов и уменьшат количество «экранов смерти», часто возникающих у пользователей. В издании The Verge также отметили, что компания продолжит улучшать работу «Проводника», который мешает системе запускаться должным образом.

Ранее стало известно, что количество пользователей, установивших Windows 11, достигло 1 млрд человек. Журналисты отмечают, что такой результат больше связан с завершением поддержки Windows 10, чем с успехом обновлённой ОС. В издании уверены, что Microsoft теперь будет стараться вернуть доверие пользователей.