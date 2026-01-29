Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 2. Стрим А
16:00 Мск
S1mple считает себя лучшим снайпером в истории CS

S1mple считает себя лучшим снайпером в истории CS
Снайпер BC.Game Александр s1mple Костылев принял участие в челлендже «Молчи, пока не услышишь снайпера, который был лучше тебя в прайме». По итогам испытания пауза затянулась — Костылев не нашёл ни одного игрока, кого готов был бы признать превосходящим себя на пике формы.

В списке прозвучали имена Ильи m0NESY Осипова, Николая device Ридтца, Габриэля FalleN Толедо, Джами Jame Али и других известных AWP-еров. По словам s1mple, ближе всех к его уровню в прайме смог подойти лишь Матье ZywOo Эрбо, однако и он, по мнению Костылева, не сумел превзойти его.

На данный момент BC.Game вместе с s1mple выступает на IEM Krakow 2026. 29 января команда встретится с Team 3DMAX в матче за выход в групповую стадию турнира.

