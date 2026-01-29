Скидки
Первый сценарий фильма по игре Split Fiction с Сидни Суини уже готов

Первый сценарий фильма по игре Split Fiction с Сидни Суини уже готов
Издание MovieZine взяло интервью у главы студии Hazelight Studios Юсефа Фареса. Он рассказал о работе над фильмом по их знаменитой видеоигре Split Fiction.

По словам разработчика, он уже получил первую версию сценария. Он также отметил, что уже виделся с исполнительницей главной роли — звездой эротического триллера «Горничная» Сидни Суини. Фарес заявил, что актриса в восторге от предстоящего проекта.

Я получил первую версию сценария фильма по Split Fiction. У меня также была встреча с Сидни Суини, она мне показалась очень спокойной девушкой, которая в восторге от будущего фильма.

Split Fiction — кооперативная игра от создателей It Takes Two и A Way Out. Проект рассказывает историю начинающих писательниц Мио и Зои, которые вместе попадают в собственные истории — фантастические и фэнтезийные. Чтобы выбраться из виртуальной реальности, им приходится действовать сообща, несмотря на большие отличия в характерах.

Режиссёром экранизации Split Fiction выступит Джон М. Чу — постановщик «Иллюзии обмана 2» и дилогии мюзиклов «Злая». За сценарий отвечают Ретт Риз и Пол Верник — соавторы «Дэдпула и Росомахи».

