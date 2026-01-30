Названы имена актёров, которые сыграют Тора и Одина в сериале по God of War

СМИ наконец раскрыли имена исполнителей ролей Тора и Одина в сериале по God of War. Первого сыграет Оулавюр Дарри Оулафссон, а второго — Мэнди Пэтинкин.

С Тором впервые сталкивается Кратос в God of War Ragnarok, когда бог приходит в дом к спартанцу, чтобы отомстить за убийство своего сына Бальдра. С Одином Кратос сталкивается чуть позже.

Будущий сериал God of War адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».

Съёмки должны стартовать до конца года, Amazon заказала сразу два сезона проекта.