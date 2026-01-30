Сэм Рэйми всерьёз порассуждал о съёмках «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром
Поделиться
За последние годы Сэма Рэйми уже наверняка закидали вопросами, связанными с новой частью «Человека-паука» с Тоби Магуайром в главной роли.
По словам режиссёра, конкретно сейчас показывать людям другого Человека-паука при наличии героя Тома Холланда было бы не совсем честно и интересно для фанатов.
Думаю, детям бы хотелось его увидеть… сейчас Marvel очень успешна со своим собственным Человеком-пауком… поэтому я не думаю, что это имеет смысл сейчас. Но того гляди и настанет день, когда подобное будет нужно.
По слухам, Тоби Магуайр станет чуть ли не главным героем наряду с Росомахой в исполнении Хью Джекмана в грядущих «Мстителях».
Комментарии
- 30 января 2026
-
08:40
-
08:33
-
07:13
-
07:08
- 29 января 2026
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:19
-
20:05
-
19:58
-
19:45
-
19:13
-
18:45
-
18:39
-
18:17
-
17:43
-
17:41
-
17:12
-
16:47
-
16:42
-
16:18
-
15:47
-
15:22
-
15:20
-
14:46
-
14:29
-
13:45
-
13:20
-
13:09
-
12:20
-
12:00
-
11:31
-
11:01
-
10:31
-
10:01