Сэм Рэйми всерьёз порассуждал о съёмках «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром

За последние годы Сэма Рэйми уже наверняка закидали вопросами, связанными с новой частью «Человека-паука» с Тоби Магуайром в главной роли.

По словам режиссёра, конкретно сейчас показывать людям другого Человека-паука при наличии героя Тома Холланда было бы не совсем честно и интересно для фанатов.

Думаю, детям бы хотелось его увидеть… сейчас Marvel очень успешна со своим собственным Человеком-пауком… поэтому я не думаю, что это имеет смысл сейчас. Но того гляди и настанет день, когда подобное будет нужно.

По слухам, Тоби Магуайр станет чуть ли не главным героем наряду с Росомахой в исполнении Хью Джекмана в грядущих «Мстителях».

