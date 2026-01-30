Демсон Идрис вёл переговоры о роли Чёрной пантеры в фильмах Marvel — инсайдер
По данным инсайдера Дэниеля Рихтмана, актёр Демсон Идрис якобы уже обсуждал с Marvel Studios свою кандидатуру на роль новой Чёрной пантеры. Чем закончилось обсуждение, пока неясно.
Идрис известен по «Чёрному зеркалу», «F1», «Снегопаду» и другим проектам. Удастся ли в итоге Демсону стать частью киновселенной Marvel, сказать трудно.
Следующей Чёрной пантерой после Т'Чаллы стала его сестра Шури, которая, кстати, появится в новых «Мстителях» и поведёт за собой войско Ваканды на битву. Возможно, третья часть «Чёрной пантеры» развернётся уже после «Секретных войн» и расскажет абсолютно новую историю с новым героем.
