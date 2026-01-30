Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Демсон Идрис вёл переговоры о роли Чёрной пантеры в фильмах Marvel — инсайдер

Демсон Идрис вёл переговоры о роли Чёрной пантеры в фильмах Marvel — инсайдер
Комментарии

По данным инсайдера Дэниеля Рихтмана, актёр Демсон Идрис якобы уже обсуждал с Marvel Studios свою кандидатуру на роль новой Чёрной пантеры. Чем закончилось обсуждение, пока неясно.

Идрис известен по «Чёрному зеркалу», «F1», «Снегопаду» и другим проектам. Удастся ли в итоге Демсону стать частью киновселенной Marvel, сказать трудно.

Следующей Чёрной пантерой после Т'Чаллы стала его сестра Шури, которая, кстати, появится в новых «Мстителях» и поведёт за собой войско Ваканды на битву. Возможно, третья часть «Чёрной пантеры» развернётся уже после «Секретных войн» и расскажет абсолютно новую историю с новым героем.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android