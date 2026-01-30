Скидки
В четвёртом сезоне «Белого лотоса» точно сыграет Хелена Бонем Картер

Ещё в начале декабря СМИ сообщали, что звезда «Гарри Поттера» Хелена Бонем Картер сыграет в четвёртом сезоне сериала «Белый лотос». Сейчас же в Deadline подтвердили информацию — актриса действительно снимется в нём.

Также в новом сезоне появятся Марисса Лонг и Крис Мессина. Ещё в новой части сериала снимутся Александр Людвиг, ЭйДжей Мичалка, Стив Куган, Калеб Джонте Эдвардс.

Если верить источникам Deadline, местом действия новых серий станет Франция. Ходят слухи, что речь идёт о знаменитом отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, расположенном на полуострове Кап-Ферра на Французской Ривьере, который тесно связан с Голливудом благодаря близости к Каннам.

Третий сезон «Белого лотоса» стартовал в начале 2025 года и завершился 6 апреля. Продолжение шоу получило высокие оценки: на Rotten Tomatoes его рекомендуют 86% критиков и 76% зрителей.

