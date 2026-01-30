Вышел тизер-трейлер нового аниме по «Призраку в доспехах»

Bandai Namco опубликовала первый тизер-трейлер нового аниме по «Призраку в доспехах». Сам ролик короткий, но в нём так или иначе мелькают любопытные кадры с героями и локациями вроде города.

Тизер-трейлер аниме по «Призраку в доспехах»

Первый постер аниме по «Призраку в доспехах»

Производством сериала занималась студия Science SARU, выпустившая «Дандадана». Сериал станет режиссёрским дебютом Моко-чана, который ранее работал помощником режиссёра «Дандадана».

Премьера аниме состоится в июле, но точную дату пока не говорят.