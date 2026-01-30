Появились постеры с персонажами сериала «Резервация» про жизнь в аномалии

Онлайн-кинотеатр КИОН показал персонажные постеры сериала «Резервация». На них можно увидеть как главных героев, так и второстепенных.

Постеры с героями «Резервации»

Сюжет расскажет о мужчине по имени Сергей, чей родной город оказывается отрезан от внешнего мира из-за аномалии, поэтому его называют резервацией. Герой решает проникнуть в неё, чтобы спасти родных и разгадать тайну страшного места.

Главные роли в шоу сыграли Денис Шведов («Майор»), Екатерина Волкова («Олень»), Полина Гухман («Всё хорошо»), Николай Шрайбер («Аритмия»), Филипп Янковский («Зеркало») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Андрианов («Годунов»).

Шоу стартует 1 февраля на КИОН.