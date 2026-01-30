Скидки
«Он выкладывается на полную»: Морена Баккарин — о Джерарде Батлере в «Гренландии 2»

«Он выкладывается на полную»: Морена Баккарин — о Джерарде Батлере в «Гренландии 2»
Актриса Морена Баккарин поделилась своими впечатлениями от съёмок фильма «Гренландия 2: Миграция». Звезда «Дэдпула» вспомнила, как вернулась к съёмкам продолжения спустя пять лет после производства первой части.

Как оказалось, больше всего влияния на неё оказал Джерард Батлер, исполнитель главной роли. Актёры не виделись друг с другом около пяти лет, однако объятий звезды «300 спартанцев» хватило, чтобы моментально погрузиться в роль.

С Джерардом очень здорово работать. Он вкладывает в эту роль невероятные усилия. Я смотрю на него и думаю: «Не понимаю, как тебе хватает энергии». Он очень добрый человек, и в первом фильме нам было прекрасно вместе. Забавно, как наши отношения сразу же восстановились, как только мы снова увиделись. Я не видела его, наверное, лет пять. И он обнял меня таким медвежьим объятием — он в этом мастер. И мы сразу же погрузились в атмосферу, будто я всё это время была за ним замужем.

Премьера фильма-катастрофы «Гренландия 2: Миграция» в России состоялась 29 января. Лента вышла в стране официально и продолжает сюжет первой части, когда в Землю врезается гигантская комета и остатки человечества вынуждены спасаться в бункерах.

