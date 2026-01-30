Скидки
Начались съёмки третьего, финального сезона сериала «Золотое дно» — кадры

Начались съёмки третьего, финального сезона сериала «Золотое дно» — кадры
«Иви»/StartОнлайн-кинотеатры «Иви» и Start объявили о старте производства третьего, финального сезона сериала «Золотое дно». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно вернётся на российские стриминги.

Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. Дело осложняется тем, что на крупную сумму также претендуют бывший чиновник и бизнес-партнёр покойного. В продолжении порядки в «Галактике» полностью меняются: Деда закрывают в тюрьму, Дима становится у руля всей компании, а Паршина захватывает контрольный пакет акций.

В продолжении вернутся основные актёры из оригинала: Юлия Снигирь, Павел Попов, Валерий Карпов и Алексей Гуськов. Сценарий третьего сезона вновь написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссёрское кресло снова занял Илья Ермолов.

