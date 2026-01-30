В Amazon начали работать над сериалом по комиксам «Секс-преступники»

По данным The Hollywood Reporter, Amazon заказала для Prime Video сериал по комиксам «Секс-преступники», авторами которых выступили Мэтт Фрэкшн и Чип Здарски.

Над шоу будут работать Кумэйл Нанджиани («Сладкая парочка»), Эмили В. Гордон («Любовь — болезнь») и Це Чун («Гремлины: Тайны могвая»). Притом Кумэйл исполнит в сериале одну из ключевых ролей.

«Секс-преступники» рассказывает о Сьюзи, обычной девушке с необычной способностью: когда она занимается сексом, время останавливается. Однажды она встречает Джона, у которого такой же дар. Пара решает применить свои навыки и устраивать грабежи.

В первом сезоне будет восемь эпизодов.