Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Amazon начали работать над сериалом по комиксам «Секс-преступники»

В Amazon начали работать над сериалом по комиксам «Секс-преступники»
Комментарии

По данным The Hollywood Reporter, Amazon заказала для Prime Video сериал по комиксам «Секс-преступники», авторами которых выступили Мэтт Фрэкшн и Чип Здарски.

Над шоу будут работать Кумэйл Нанджиани («Сладкая парочка»), Эмили В. Гордон («Любовь — болезнь») и Це Чун («Гремлины: Тайны могвая»). Притом Кумэйл исполнит в сериале одну из ключевых ролей.

«Секс-преступники» рассказывает о Сьюзи, обычной девушке с необычной способностью: когда она занимается сексом, время останавливается. Однажды она встречает Джона, у которого такой же дар. Пара решает применить свои навыки и устраивать грабежи.

В первом сезоне будет восемь эпизодов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android